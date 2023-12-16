"Это футбольный процесс и в паспорт никто не смотрит. Конечно, кроме паспортов одной ужасной страны, которая напала на нас. Для всех остальных наша дверь открыта. Если это качественный футболист, то не имеет значения, легионер он или нет.

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Что касается адаптации – то, конечно, нужно время. Время нужно. В этом году времени было мало, ребята подъезжали и под конец сборов, и во время чемпионата. Если проанализировать игры, то где-то была и несыгранность, и недопонимание. И во время чемпионата мы старались сделать эти углы более гладкими.

Любому человеку требуется адаптация. Но, учитывая, что у нас хороший микроклимат в коллективе, мы воспринимали каждого новичка, как родного человека, который пришел в наш дом, который готов в нашем доме жить и помогать. Мы встречаем с удовольствием, и если человек показывает, что он здесь сердцем, то он не легионер, не новичок, а член нашей команды", – цитирует Калитвинцева пресс-служба Полесья.

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