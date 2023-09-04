"Я был рад за Лео Месси, когда он выиграл ЧМ-2022. Он побывал в раю вместе со сборной Аргентины, он выиграл все за последние годы. А в Париже Лео почувствовал, что такое ад. Мы с ним оба почувствовали, что это такое.

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Мы расстроены, ведь мы не просто так туда приезжали. Мы хотели показать свой максимум, стать победителями Лиги чемпионов, создать историю. Для этого мы присоединились к команде. К сожалению, мы не достигли успеха.

Месси ушел из ПСЖ не так, как того заслуживал, если говорить о спортивных результатах. Все знают, как он тренируется, как он борется, как он гневается, когда проигрывает. Его незаслуженно критиковали, я считаю", – рассказал Неймар в интервью Globo.

Напомним, что Лео Месси покинул ПСЖ после окончания его контракта, а Неймар летом переехал в Саудовскую Аравию.

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