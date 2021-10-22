Коллективы минутой молчания перед матчами 12-го тура УПЛ отдадут дань памяти уже покойному Заслуженному тренеру Украины, сообщает пресс-служба организации .

Умер Сергей Морозов - эксперт каналов "Футбол" и чемпион СССР в составе Зари

Сергей Морозов ушел из жизни сегодня в возрасте 71 года, причиной смерти стали осложнения от коронавируса. Главными клубами в его карьере стали московский ЦСКА и тогда еще ворошиловградская Заря, с которой Морозов выигрывал чемпионат СССР-1972. После Сергей Юрьевич работал тренером в Украине, Китае и Туркменистане, а с 2008 года был экспертом на телеканалах Футбол.

К слову, очередной игровой день УПЛ начнется поединком Десны и Александрии сегодня, 22 октября, а завершится в воскресенье противостоянием Зари и Колоса.

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