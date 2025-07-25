"Прежде всего, мы играли против сильного и качественного соперника. Нам следовало лучше сыграть в обороне. Мы могли избежать всех четырех голов. Если бы мы хорошо защищались, мы бы не пропустили эти голы.

Бешикташ – Шахтер – 2:4 – видео голов и обзор матча

Некоторые игроки опаздывали, и я видел, что они не были готовы. В этом матче нам нужно было действовать точнее. Ответный матч на следующей неделе мы сыграем лучше.

Мы будем учиться на своих ошибках. Будет сложно, но в моей карьере было много матчей, когда я выходил из подобных ситуаций. В ответном матче мы будем лучше готовы. Думаю, мы забьем первыми и решим все в свою пользу", – цитирует Сульшера Fanatik.

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