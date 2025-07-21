Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри не планирует бороться за Скудетто в своем первом сезоне после возвращения в стан "россонери".

“Положительный аспект заключается в том, что играя раз в неделю, можно больше времени уделять работе, усвоению идей и стать более сплоченной командой. С другой стороны, без Лиги чемпионов вы потеряете те важные матчи, в которых все хотят участвовать.

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Я вижу, что стакан наполовину полон, и мы должны хорошо поработать, чтобы Милан вернулся в Лигу чемпионов. Я вернулся в клуб с энтузиазмом и желанием. Я сосредоточен на конечной цели: попадании в Лигу чемпионов в сезоне 2026/27, что крайне важно для бренда клуба и финансов.

Цель – вернуться в Лигу чемпионов, но это будет непросто, поскольку соперники сильные и конкурентоспособные", – цитирует Аллегри Gazzetta dello Sport.

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