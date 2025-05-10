"В Динамо сейчас 20 побед и 8 ничьих за 28 туров и ноль в графе поражения. Это же так вкусно выглядит. Но за этим вкусом есть определенное послевкусие. И это послевкусие – это история первых таймов.

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И когда Шовковский говорит о неудовлетворенности первым таймом А он очень злой, в отличие от Пушича, пришел на флеш-интервью после матча. Я честно не знаю, как он выдержал эту историю, чтобы не сказать все то, что он думает. Это большой плюс, что он умеет себя контролировать.

Но когда он говорит о недовольстве первым таймом, ну это же как раз вот его работа и его тренерского штаба. Недовольство первым таймом, но состав сохранен, состав не меняется. Первые замены пошли на 75-й минуте. И кстати, как по мне, на игру они повлияли, потому что и Волошин был активен, и Динамо наконец-то начало лучше начинать атаки", – сказал Зверов в своей авторской программе на ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, после 28-ми туров Динамо лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Александрию на 5 очков. Полесье с 44-мя пунктами четвертое.

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