Восемь экспертов ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории.

Восемь экспертов ООН, включая спецдокладчика по Палестине Франческу Альбанезе, призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях "в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории", информирует EFE.

"Спорт должен отказаться от представления о том, что все идет как обычно. Спортивные организации не должны закрывать глаза на серьезные нарушения прав человека, особенно когда их платформы используются для нормализации несправедливости", – говорится в заявлении.

Эксперты добавили, что государства, в которых расположены штаб-квартиры международных организаций, а также организаторы и участники соревнований, в которых участвует Израиль, "должны помнить, что они обязаны не оставаться нейтральными в отношении геноцида".

