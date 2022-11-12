"Можно ли сказать, что Динамо уже выходит из кризиса? Я надеюсь, что да. Мы все надеемся на это, пытаемся играть лучше, выигрывать матчи, потому что нам это очень нужно. Нам некуда отступать, нельзя терять очки.

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А что касается проблем с рукой? Я в один момент сломал ребра и руку. И вылетел на три недели. Пока не до конца все зажило, но нет времени, нужно возвращаться. Надеюсь сыграть и следующие 4-5 матчей. Хотя до полного восстановления мне еще две-три недели", – сказал Дубинчак в комментарии Football Hub.

Напомним, Динамо после 12-ти туров идет в турнирной таблице на 5-м месте, имея в своем активе 19 очков. Дубинчак в текущем сезоне провел за киевлян 16 матчей во всех турнирах, в которых отличился ассистом.

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