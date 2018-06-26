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В Одессе увидели мужчину в футболке сборной России – он полностью сжег ее

25 июня 20:06 330 Читати українською
В Одессе увидели мужчину в футболке сборной России – он полностью сжег ее
Горит футболка сборной России

Очень неоднозначный случай произошел в Одессе.

Очевидцы этого события рассказывают, что мужчина спокойно шел по улице в футболке сборной России и вдруг неожиданно снял ее и сжег дотла.

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