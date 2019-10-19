В Одессе состоится детский турнир к 75-летию со дня рождения Прокопенко

Донецкий Шахтер организует детские соревнования памяти бывшего тренера "горняков" Виктора Прокопенко.

26 октября в Одессе состоится детский фестиваль футбола, приуроченный к 75-летию со дня рождения известного украинского тренера Виктора Евгеньевича Прокопенко, сообщает официальный сайт ФК Шахтер. В соревнованиях примут участие 64 ребенка 2009–2010 годов рождения. Турнир начнется 26 октября и пройдет в два этапа.

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Перед стартом соревнований дети проведут разминку с тренером и смогут попробовать свои силы в различных футбольных упражнениях и играх. Победителей турнира наградят бывшие футболисты донецкого клуба, которые выступали под руководством Виктора Прокопенко.

Напомним, Шахтер вместе с Прокопенко завоевал серебряные медали чемпионата Украины в 2000 году, и в этом же году пробился в Лигу чемпионов. Через год клуб сделал золотой дубль, выиграв Кубок Украины и национальное первенство. Кроме Шахтера Прокопенко тренировал одесский Черноморец, волгоградский Ротор и московское Динамо.

Виктор Прокопенко ушел из жизни летом 2007 года.

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