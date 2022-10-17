"Думаю, в обычный день вам не стоит даже пытаться играть против Ман Сити, играть против них в обычном режиме и надеяться, что вы что-то от этого получите. Вы должны играть на грани своих возможностей и больше, что мы и сделали. Мы защищались очень организованно и страстно, закрыли все зоны.

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Но соперник по-прежнему добирается до ваших ворот, у них по-прежнему невероятное количество игроков в штрафной площадке, и то, как мы защищались, было совершенно исключительным, потому что, я думаю, мы все знаем стиль игры соперника. Мы играли в обороне очень хорошо. Это было лучшее выступление всех ребят, и именно поэтому мы смогли обыграть Ман Сити.

Салах сыграл исключительную игру. Совершенно выдающеюся. Прекрасное, абсолютно топовое выступление. Гол был мирового класса. Я не видел игрока, не попавшего по мячу, я видел игрока, который очень хорошо использовал свое тело и оказался лицом к лицу с вратарем. Это было очень хорошо", – цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

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