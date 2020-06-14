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В Норвиче нашли инфицированных коронавирусом перед возобновлением АПЛ

00:37 3 Читати українською
В Норвиче нашли инфицированных коронавирусом перед возобновлением АПЛ
Тим Крул / фото из открытых источников

Норвич имеет проблемы перед возобновлением чемпионата Англии – игрок клуба имеет положительный тест на COVID-19.

У неназванного игрока Норвича выявлен коронавирус перед возобновлением АПЛ, информирует Sky Sports.

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"Норвич может подтвердить, что один из его игроков получил положительный результат теста на COVID-19. Согласно протоколов Премьер-лиги, игрок самоизолируется на семь дней, прежде чем снова пройти проверку. Игрок должен сдать отрицательный результат теста, прежде чем сможет возобновить тренировки.

Клуб не будет называть имя игрока, о котором идет речь, и просит, чтобы его право на конфиденциальность было соблюдено в полной мере", – говорится в заявлении клуба.

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Добавим, что это была восьмая волна сдачи тестов на коронавирус. Всего было протестировано 1213 человек.

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Теги
Норвич Норвич Англия коронавирус
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