Вратарь Брюне Ян де Бур был признан лучшим игроком своей команды в матче против Буде-Глимт (0:1).

Брюне уступил на своём поле Буде-Глимт в матче 1-го тура чемпионата Норвегии со счётом 0:1 – единственный гол был забит Каспером Хёгом на 35-й минуте встречи. Тем не менее, новый спонсорский контракт хозяев с производителем яиц обязывает определять лучшего игрока Брюне в таких матчах.

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Им был признан вратарь хозяев Ян де Бур - на 55-й минуте он отразил пенальти в исполнении экс-вингера Милана Йенса Хауге. Именно он получил после финального свистка приз – четыре лотка яиц от Steinsland & Co. Однако, судя по фото, де Бур остался недоволен.