В Нидерландах забили шикарный гол ударом скорпиона – видео красоты
15:04 - Читати українською
Вингер Гронингена Сириль Нгонге отличился, пожалуй, лучшим голом уик-энда.
Гронинген забил гол-красавец на 20-й минуте матча против АЗ. Эль-Ханкури навесил, а Нгонге ударом скорпиона переправил мяч в угол ворот. Эффектный гол стал победным для Гронингена – команда выиграла со счетом 2:0.
Благодаря этому успеху Гронинген выбрался из зоны вылета Эредивизи. АЗ, который еще недавно боролся за чемпионство, сейчас застрял в середине турнирной таблицы.
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