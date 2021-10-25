Гронинген забил гол-красавец на 20-й минуте матча против АЗ. Эль-Ханкури навесил, а Нгонге ударом скорпиона переправил мяч в угол ворот. Эффектный гол стал победным для Гронингена – команда выиграла со счетом 2:0.

Благодаря этому успеху Гронинген выбрался из зоны вылета Эредивизи. АЗ, который еще недавно боролся за чемпионство, сейчас застрял в середине турнирной таблицы.

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