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В Нидерландах вышла почтовая марка с изображением украинского художника Ермоленко о ЧМ-2018

14 июня 10:40 268 Читати українською
В Нидерландах вышла почтовая марка с изображением украинского художника Ермоленко о ЧМ-2018
Почтовая марка к ЧМ-2018 / NOS

Оператор почтовой связи в Нидерландах напечатал марку к ЧМ-2018, где показал футболиста, сбившего Боинг.

В Нидерландах оператор почтовой связи напечатал марки с изображением украинского художника Андрея Ермоленко, который связывает катастрофу MH17 и чемпионат мира 2018 в России, передает NOS.

Компания опубликовала почтовую марку с футболистом, сбивающим самолет.

Украинский художник создал серию резонансных плакатов с призывом бойкотировать ЧМ-2018

Оператор уже сообщил, что сожалеет о печати. По их словам, заказ был в частном порядке и заказчик несет ответственность за их содержание.

Недавно парламент Нидерландов одобрил суд по делу сбитого Боинга. В мае Нидерланды и Австралия наложили ответственность за катастрофу на Российскую Федерацию.

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Теги
ЧМ 2018 Россия Россия Нидерланды Нидерланды
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