Финал Кубка Нидерландов

АЗ – Гоу Эхед Иглс – 1:1 (по пен. – 2:4)

Голы: Пэрротт, 54 (с пенальти) – Дейл 90+9 (с пенальти)

Гоу Эхед Иглс обыграл АЗ в серии пенальти и выиграл Кубок Нидерландов. Будучи андердогом, команда Пола Симониса избежала поражения от АЗ в основное время (1:1) и выиграла в серии пенальти. Что интересно, она сравняла счет в основное время лишь на 90+9-й минуте – с пенальти.

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В послематчевой серии игроки Гоу Эхед Иглс реализовали все 4 удара, а в составе АЗ промахнулись Зико Бюрместер и Майкель Лахдо.

Таким образом "орлы" выиграли первый Кубок Нидерландов в своей истории. Этот успех также автоматически отправил команду в основной этап Лиги Европы следующего сезона.

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