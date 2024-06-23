Контрольный матч Стево – Твенте был отменён после инцидента, который произошёл перед стартовым свистком.

В субботу, 22 июня, должен был состояться товарищеский матч между двумя нидерландскими командами, Стево и Твенте. Поклонники гостевой команды решили устроить для своих любимцев перфоманс – и создали красивую хореографию.

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Однако во время самого процесса хореография болельщиков Твенте начала разрушаться и в конце концов упала на всю гостевую трибуну. Как информирует Voetbal International, вследствие инцидента десять болельщиков Твенте получили ранения, два из них были отправлены в больницу.

Отмечается, что игроки обеих команд бросились фанатам на помощь. Матч был отменён.