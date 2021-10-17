В Нидерландах обрушилась трибуна с фанатами, которые праздновали победу над Дуелундом и Ко: жуткое видео
21:40 - Читати українською
Страшный эпизод случился после поединка 9-го тура Эредивизи Неймеген – Витесс. Его зафиксировали видеокамеры.
Витесс на выезде минимально одолел Неймеген (1:0), за который выступает Миккел Дуэлунд на правах аренды из Динамо. После финального свистка "желто-черные" подошли к своим фанатам, чтобы отпраздновать победу.
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Болельщики начали активно прыгать, но трибуна на Гоффертстадионе не выдержала нагрузки и обвалилась. К счастью, никто не пострадал, а празднование продолжилось более осторожно.
Победа позволила Витессу подняться на шестую строчку в турнирной таблице, а Неймеген динамовца остался одиннадцатым/
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