Динамо просматривает хорватского вингера Анте Црнака, сообщает Дмитрий Пасечник в своем Telegram-канале.

Ярмоленко выпал из состава Динамо перед матчем против Бешикташа

Отмечается, что в хорвате видят нового Ярмоленко – он также играет в основном на правом фланге, левша и имеет достаточно высокий рост – 1,89 м. Transfermarkt оценивает Анте в 800 тысяч евро.

В текущем сезоне чемпионата Хорватии Црнак достаточно солидно начал – 3 гола в 5 матчах.