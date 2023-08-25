"В нем видят нового Ярмоленко": Динамо нашло потенциального новичка в Хорватии, – источник
06:30 - Читати українською
Журналист Дмитрий Пасечник поделился инсайдом относительно возможного усиления киевского Динамо.
Динамо просматривает хорватского вингера Анте Црнака, сообщает Дмитрий Пасечник в своем Telegram-канале.
Ярмоленко выпал из состава Динамо перед матчем против Бешикташа
Отмечается, что в хорвате видят нового Ярмоленко – он также играет в основном на правом фланге, левша и имеет достаточно высокий рост – 1,89 м. Transfermarkt оценивает Анте в 800 тысяч евро.
В текущем сезоне чемпионата Хорватии Црнак достаточно солидно начал – 3 гола в 5 матчах.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter