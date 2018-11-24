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"В некоторых эпизодах Лунин слишком спешил", – тренер Леганеса Пеллегрино оценил игру украинца в матче с Алавесом

09:10 218 Читати українською
"В некоторых эпизодах Лунин слишком спешил", – тренер Леганеса Пеллегрино оценил игру украинца в матче с Алавесом
Андрей Лунин / фото: Ла Лига

Наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино прокомментировал победу над Алавесом в 13 туре Примеры, а также оценил игру украинского голкипера Андрея Лунина.

Напомним, вчера Леганес одержал первую победу за полтора месяца. Подопечные Маурисио Пеллегрино дома минимально победили Алавес, а украинский голкипер Андрей Лунин впервые провел полный матч в чемпионате Испании.

"У Лунина были свои максимумы и минимумы, впрочем, как и у всех игроков. В некоторых ситуациях он слишком спешил. Лунин должен хорошо изучить своих партнеров по команде. У нас есть 3 хороших голкипера, которые всегда готовы помочь команде. Что касается команды в целом, то в нашей игре следует многое улучшить.

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На сегодняшний день нашим основным вратарем остается Куэльяр. Он провел несколько хороших матчей. Игру Лунина пока трудно оценивать, поскольку он провел только 2 полных поединка. Что касается выбора основного голкипера на следующий матч, то пока не будем спешить с выводами.

Если все голкиперы здоровы и в хорошей форме – это только лучше для команды", – цитирует Пеллегрино El Confidencial.

После этой победы Леганес набрал 13 очков и занимает 16 место в турнирной таблице.

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Испания13 турМунисипаль де Бутарке (Мадрид)

Леганес - Алавес: Пятница 23 ноября 2018

Леганес
Матч окончен
1 : 0
Алавес
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Теги
Украинцы за рубежом Леганес - Алавес Леганес Леганес Андрей Лунин Андрей Лунин Испания Маурисио Пеллегрино Маурисио Пеллегрино
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