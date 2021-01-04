Бывшая ведущая прогами "ПроФутбол" Александра Лобода пытается добиться справедливости. Звезда телевидения исчерпала свои ресурсы и возлагает надежды на силу соцсетей.

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Я оборвала телефоны исполнительной службы – глухо! В нашей системе чего-то добиться кажется нереально... Надеюсь, что Фейсбук действеннее чем сайт, телефоны и почта управления", – написала Лобода на своей странице в социальной сети Facebook.

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