"В наше время все сидели молча и пыхтели на тренировках": Пятов заметил расслабленность у нового поколения молодежи

"Сейчас совершенно другой подход, как в тренировочном процессе, так и в коллективе. Молодежь сейчас чувствует себя на равных. В мое время было не так. Хорошо, что тогда был в команде такой вратарь Рыпан. Он всех гонял, но меня под себя взял и меня никто не обижал. А молодых старые сильно гоняли. Сетки с мячами обязательно носили. И попробуй забудь.

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Сейчас этого нет. Может это и хорошо. И у нас другое отношение к молодым. Наглость им должна помогать на поле, но главное, чтобы они не задавались. В наше время все ходили молча и пыхтели на тренировках. Сейчас молодежь чувствует себя более спокойно. Поэтому может и таланты раскрываются лучше. У молодежи сейчас большие шансы. В наше время не давали столько. Сейчас у нас в команде постоянно 3-4 молодых человека тренируются, некоторые получают время на поле. В мое время я сидел 6,5 лет в Ворскле, чтобы получить свой шанс", – цитирует Пятова сайт каналов "Футбол" со ссылкой на интервью Shakhtar Club.

Напомним, голкипер сборной Украины выступал за Ворсклу с 2001 по 2007 годы, после чего получил приглашение в Шахтер.

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