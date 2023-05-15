Главный тренер Милана Стефано Пиоли рассказал, за счёт чего его команда готовится отыграться в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с Интером.

"Парни готовятся наилучшим образом. У них есть большая решимость, чтобы выступить лучше, чем в первом матче, и выиграть игру. Сейчас в нас никто не верит. Никто не думает, что мы способны выйти в финал, однако я знаю, что мы можем сыграть отличный матч. Нам предстоит сыграть долгий матч, мы хотим хорошо начать, а затем остаться в игре и воспользоваться ошибками Интера.

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Мы не говорили с ребятами о поражении от Специи, только – о завтрашней игре. Это те матчи, о которых мечтают футболисты. Мы знаем, что начнём игру в невыгодном положении, у нас есть качества, чтобы изменить ситуацию. Нам следует быть осторожными при стандартах, это одна из сильных сторон Интера. Также нам придётся улучшить реализацию – воспользоваться моментами лучше, чем в первой встрече.

Интер хорош в обороне. В первой игре мы допустили несколько ошибок, но прошлое не имеет значения.

Леау? Ему намного лучше, как и Круничу с Мессиасом. Если все пойдет по плану, они будут доступны", – цитирует Пиоли Football Italia.

Ответный полуфинальный матч ЛЧ между Интером и Миланом состоится во вторник, 16 мая. В первой встрече "нерадзурри" оказались сильнее со счётом 2:0.

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