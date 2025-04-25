– Я читал несколько интервью, даже генеральный директор клуба высказался очень четко: они открыты к его продаже, но не продадут без соответствующего предложения. Кроме того, я считаю, что Судаков готов к топ-чемпионату: он создан для Серии А или АПЛ.

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– Готов ли он к переходу в Серию А?

– Да, парень обладает важными техническими и тактическими качествами. За последние три года он продемонстрировал всю свою ценность не только в чемпионате, но и на международном уровне. Он всегда играл в команде, которая нацелена на победы.

– Он больше подойдет для Наполи или Ювентуса, учитывая текущие составы обеих команд?

– В Наполи он может быть идеальным вариантом. У него есть качества, которых, возможно, не хватает полузащите Наполи. У неаполитанцев есть сильные игроки, но они имеют другие качества. Им не хватает полузащитника с последним пасом. Он также был бы полезен Ювентусу, справился бы очень хорошо, но им сначала надо разобраться с будущей структурой клуба.

– За ним некоторое время следили как Ювентус, так и Наполи. В конце концов, как вы думаете, куда он может перейти?

– Ювентус и Наполи следили за ним в последние годы, как и по крайней мере четыре топ-клуба из Англии. Это не должно удивлять, он – игрок, который обладает всеми качествами. В конце концов, я думаю, что это будет борьба между Серией А и АПЛ, и он перейдет в один из этих двух чемпионатов, – сказал Николини для Sportitalia.

К слову, в нынешнем сезоне Георгий Судаков провел 35 матчей за клуб, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт с Шахтером рассчитан до 2028 года, портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.

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