"В начале Евро говорили, что мы даже не являемся претендентами на победу, а теперь... Нужно признавать заслуги Луиса де ла Фуэнте – он выиграл Лигу Наций и ведет команду в правильном направлении.

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Я думаю, что все, что делается в Испании, признается меньше, чем в других сборных. Мы выиграли 3:0 у Хорватии, финалиста чемпионата мира 2018 года, которая дошла до финала четырех Лиги наций, но люди не говорят об этом так много, как о других сборных, которые, возможно, победили 1:0.

Думаю, это особенность Испании, может, это нормально, что тебя поражает не то, что есть у тебя, а то, что есть у других", – цитирует испанского вингера AS.

Напомним, Испания в первом матче на Евро одолела Хорватию со счетом 3:0. Во втором туре команда де ла Фуэнте сыграет против Италии.

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