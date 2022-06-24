Вингер ЦСКА Москва Хорхе Карраскаль продемонстрировал, что его любовь к деньгам является больше, чем достоинство. Он не собирается покидать Россию, несмотря на ее вторжение в Украину.

"Я не буду прибегать к возможности расторгнуть соглашение благодаря правилам ФИФА . У меня долгосрочный контракт с ЦСКА. Очень рад играть в этой команде, всем доволен. Сейчас моя жизнь связана с этим клубом. Не собираюсь ничего менять и не планирую никуда уходить. ‎

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‎Клуб заботится о нас, о нашей безопасности. Нам дали понять: если произойдет что-нибудь необычное, нас не покинут и даже помогут с отъездом в безопасное место. Руководство успокоило игроков, окружив их заботой и теплом, поэтому не о чем переживать.

В Москве спокойная и стабильная жизнь, проблем нет. Я люблю футбол, и здесь у меня есть возможность заниматься любимым делом. Зачем куда-нибудь ехать или прятаться? Не понимаю. Я здесь очень счастлив", – цитирует Карраскаля Матч ТВ.

Заметим, что 24-летний колумбиец, выступавший за львовские Карпаты в течение 2017-2019 годов, перебрался в Москву 18 февраля. Многие легионеры (игроки и тренеры) покинули чемпионат России после полномасштабного вторжения РФ в Украину, но Хорхе решил иначе.