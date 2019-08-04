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В МЛС установлен новый рекорд посещаемости – впечатляющие цифры

17:12 33 Читати українською
В МЛС установлен новый рекорд посещаемости – впечатляющие цифры
Новый рекорд посещаемости в МЛС / ФК Атланта

Поединок чемпионата МЛС Атланта – Лос-Анджелес Гэлакси собрал невероятную аудиторию, о которой многие клубы Европы могут только мечтать.

Атланта разбила Лос-Анджелес Гэлакси в матче 23-го тура МЛС со счетом 3:0. Впрочем, интересно даже не это – поединок посетили 72 тысячи 548 болельщиков. Это самый высокий показатель посещаемости в истории регулярного чемпионата.

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Предыдущий рекорд принадлежал также Атланте, поединок которого в марте 2018 года посетили 72 тысячи 35 болельщиков. К слову, именно команда Франка де Бура является действующим чемпионом МЛС.

P.S. А теперь просто вспомните количество зрителей на некоторых матчах чемпионата Украины...

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