"Мы очень рады возвращению Фодена к тренировкам, это очень хорошие новости для нас. Он провёл всего одну тренировку, но мы решили, что он поедет с нами и будет находиться на скамейке запасных. На 90 минут его не хватит, но из-за его физической подготовки ему не нужно много тренировок, чтобы набрать форму. Он важен не только в контексте завтрашнего дня, но и в контексте плотного графика, который у нас впереди.

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В Мюнхене мы будем защищаться. Оборона – часть игры, и мы намерены хорошо обороняться завтра. В то же время мы планируем навязать Баварии свою игру, постараемся выжать максимум. Наша цель – попытаться выиграть матч.

Шансы Баварии? Я работал здесь, я знаю менталитет этого клуба. Он везде, даже под кожей. Бавария может решить задачу, это реально. У меня остались невероятные воспоминания о пребывании здесь, в Мюнхене. Невероятные.

Мы находимся на вершине всех турниров вот уже 6 или 7 лет, и до сих пор не сдали. Здорово принимать участие в решающих матчах. В завтрашнем, в полуфинале Кубка Англии, против Арсенала на следующей неделе. Игроки жаждут этого успеха. Нужно оставаться самими собой настолько, насколько это возможно", – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Ответный матч Баварии с Ман Сити состоится в среду, 19 апреля. В первой встрече команда Пепа Гвардиолы оказалась сильнее (3:0).

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