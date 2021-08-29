Менеджер по маркетингу Миная Евгений Донцов прокомментировал скандальную ситуацию с нападающим команды Евгением Селезнёвым, который вышел на поле в футболке без нашивки с картой Украины.

"Сегодня издания уже осудили игрока ФК Минай (Евгения Селезнёва – прим.) за игру без шеврона и написали кучу оскорблений в его сторону, что он это сделал принципиально. Вопрос в том, что перед тем, как писать, стоит хоть раз проверить информацию, позвонить в клуб, посмотреть, как он выступал до этого, в какой форме.

Минай – Шахтер: Селезнёв вышел на матч без нашивки с картой Украины

Ситуация, на самом деле, в том, что игроки часто дарят футболки. Порой администраторы команды не в курсе, что игроки подарили форму. И часто бывает, что форму игрока дозаказывают за день или в день игры. А насчет шевронов, то, к сожалению, их клубам в достаточном количестве до сих пор не предоставили", – написал Донцов на своей странице в Facebook.

Отметим, что Евгений Селезнёв вышел на матч против Шахтера без нашивки с картой Украины. У всех остальных футболистов Миная экипировка была в надлежащем виде.

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