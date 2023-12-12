"По поводу Скрипника неоднократно говорил. Эта тема обсуждалась несколько недель. Люди всегда ищут какую-то причинно-следственную связь в каких-то моментах. Причиной поиска тренера являются сегодняшние результаты. Причиной поиска тренера может быть приход новых инвесторов, которые амбициозны и ставят перед собой высокие цели. Причин может быть очень много, в результате чего появляются какие-то слухи.

Скрипник покинет Ворсклу и подпишет длительный контракт с аутсайдером УПЛ, – Вацко

Слухи по состоянию на сегодняшний день, можно сказать, ничем не обоснованы. В некоторых СМИ можем прочитать, что Металлист 1925 подписал контракт с Виктором Скрипником. Нет, это неправда. Если идут какие-то переговоры, то они находятся в закрытом режиме. Официальная информация о подписании тренеров или игроков, первоисточник – это официальный сайт. Надо все же ориентироваться на официальный сайт клуба и заявления официальных лиц клуба.

Ни для кого не секрет, что желание получить высококвалифицированного специалиста в условиях, в которых сегодня находится украинский футбол, может быть максимальным. Мы не против, чтобы Скрипник возглавил нашу команду. Но для этого должно сойтись много факторов. Если сойдутся, то я буду первым радоваться. Но вы же понимаете, что есть много "но". По крайней мере, сегодня Скрипник – это тренер Ворсклы. Откуда берется та или иная информация – ее сложно комментировать. Вот такая позиция", – сказал Андрей Неделин в комментарии Трибуне.

Напомним, ранее украинский журналист Виктор Вацко заявил, что матч Ворскла – Рух был последним для Виктора Скрипника во главе полтавчан. Специалист, якобы, возглавит Металлист 1925 уже с первого января 2024 года.

Скрипник возглавляет Ворсклу с июля 2022 года. Нынешний сезон складывается не слишком удачно – вылет из квалификации Лиги конференций и всего седьмое место УПЛ. Металлист 1925 под руководством Олега Голодюка идет вблизи зоны переходных матчей.

Александрия разгромила Металлист 1925, покинув зону переходных матчей – харьковчане опустились в четверку аутсайдеров