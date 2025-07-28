"У нас нет причин бояться ограничений от Министерства спорта, поскольку футболист не выезжал за границу вместе с клубом. Он самостоятельно выехал из Украины. Все игроки и работники Металлиста 1925, которые были на летнем зарубежном сборе команды вернулись в Украину", – заявила пресс-служба Металлиста 1925 для Украинского футбола.

Нападающий Металлиста 1925 без разрешения выехал из Украины – клуб начал внутреннее расследование

Напомним, недавно харьковский клуб сообщил, что игрок их команды Алексей Сидоров самовольно покинул территорию Украины, объяснив это "семейными обстоятельствами". Металлист 1925 начал внутреннее расследование.

К слову, Сидоров выступал за харьковский клуб с 2023 года. В общем нападающий сыграл за Металлист 1925 41 поединок, забил 4 гола и оформил 4 ассиста. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Металлист 1925 сыграл товарищеский матч против сборной, которую возглавляет экс-тренер Реала и Испании