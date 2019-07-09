В Мексике во время матча детских команд родители устроили драку – жуткое видео

В Мексике страсти горят даже во время матчей детских команд. Родители и родственники футболистов устроили драку.
В Мексике во время матча детских команд произошел жуткий эпизод. Родители и родственники юных талантов не сдержали эмоций и устроили драку на трибунах.
Мексика – США – 1:0 – видео триумфального гола и обзор финала Золотого кубка КОНКАКАФ
В ходе схватки они использовали зонты и другие подручные средства. Инцидент произошел в окрестностях небольшого города Аламос.
Напомним, сборная Мексики в финале Золотого кубка КОНКАКАФ победила США (1:0) и стала победителем турнира.