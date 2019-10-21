В Мексике на трибунах произошла массовая драка фанатов – десятки пострадавших

Мексиканские болельщики очень вспыльчивы, что и было доказано во время матча местного чемпионата.

В рамках 14-го тура чемпионата Мексики встречались принципиальные соперники – Атлетико Сан-Луис и Керетаро.

Игроки мексиканского Веракрус застыли на месте в знак протеста – соперник забил им дважды в это время

В конце встречи, когда гости побеждали со счетом 2:0, на трибунах завязалась драка. Фанаты соперников не жалели имущество стадиона для нанесения травм друг другу. Обычные зрители были вынуждены выбегать на поле, чтобы не попасть "под раздачу".

По данным ESPN, пострадали 37 человек. Матч остановили на 85-й минуте, он так и не был завершен. Руководство чемпионата еще будет принимать решение о результате встречи.

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