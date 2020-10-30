В матче Второй лиги произошёл курьез в стиле игры FIFA – эпичное видео
Поединок Ужгород – Карпаты Галич (0:3) в рамках 9-го тура Второй лиги запомнился забавным моментом.
На 35-й минуте отчотной встречи Ужгород получил право на штрафной удар. После подачи у ворот Карпат творилось что-то невероятное – только чудо спасло от пропущенного гола.
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Добавим, что команда из Галича таки сумела завоевать три очка, забив один мяч в конце первого тайма, а еще два – после перерыва. Благодаря уверенной победе Карпаты вышли на второе место в турнирной таблице группы А.
К слову, Ужгород нынешний сезон начал и с 5 побед подряд, но в последних трех матчах набрал лишь одно очко и закономерно потерял лидерство.