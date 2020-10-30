На 35-й минуте отчотной встречи Ужгород получил право на штрафной удар. После подачи у ворот Карпат творилось что-то невероятное – только чудо спасло от пропущенного гола.

Вторая лига: Гуйе дебютным голом за Металл присоединился к победе над Балканами, Карпаты Галич уничтожили Ужгород

Добавим, что команда из Галича таки сумела завоевать три очка, забив один мяч в конце первого тайма, а еще два – после перерыва. Благодаря уверенной победе Карпаты вышли на второе место в турнирной таблице группы А.

К слову, Ужгород нынешний сезон начал и с 5 побед подряд, но в последних трех матчах набрал лишь одно очко и закономерно потерял лидерство.