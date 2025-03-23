"Он не подвел, хотя и не имел достаточной игровой практики на клубном уровне. Все же, при таких обстоятельствах то безумное психологическое давление перед битвой в Генке может сыграть негативную роль и если бы была моя воля, то я бы доверил пост №1 Анатолию Трубину. По выступлениям за сборную к нему не может быть никаких вопросов.

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Хотя это мой вариант, а последнее слово за Сергеем Ребровым, который отвечает за результат", – сказал Цыткин в интервью Sport.ua.

Напомним, в первой игре плей-офф Лиги наций в стартовом составе вышел голкипер Реала Андрей Лунин. Ответный матч между сборными Бельгии и Украины состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель противостояния будет выступать в элитном дивизионе турнира в следующем сезоне.

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