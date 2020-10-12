"Если посмотреть на статистику, то Георгий Бущан пропустил в двух матчах 9 голов. Но в матче с Германией непонятно, как к нему относиться. С одной стороны, разрыв в счете минимальный, а второй гол забили из-за его ошибки.

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А с другой, могло влететь много мячей. Но этого не произошло, благодаря игре Бущана. Я считаю, что парень вытащил такую потенциальную кошелку мячей, что здесь тоже могло быть 7 мячей, если бы не он", – отметил Денисов в эфире Великого футболу.

Напомним, сборная Украины минимально уступила Германии (1:2) из-за гола, забитый после ошибки Бущана, однако именно Георгия можно считать главным героем поединка за большого количества сейвов.

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