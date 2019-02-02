В матче Серии B игрок потерял сознание, его забрала скорая – поединок был прерван

Поединок 21-го тура итальянской Серии B Лечче – Асколи был прерван уже на первых минутах из-за инцидента с игроком хозяев Мануэлем Скавоне, который потерял сознание.

Уже на старте матча 21 тура Серии B Лечче – Асколи случился жуткий эпизод. Хавбек Лечче Мануэль Скавоне на 1-й минуте игры в верховой борьбе против соперника получил удар в голову и упал на газон без сознания.

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На поле сразу появились врачи, которые смогли привести игрока в чувство с помощью искусственного дыхания. 31-летний Скавоне сразу был госпитализирован, а поединок – прерван. Судьбу матча решат позже.

К слову, контракт Скавоне принадлежит Парме, а за Лечче полузащитник выступает на правах аренды.