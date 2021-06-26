"В матче с Украиной придется поработать в защите": звезда сборной Швеции назвал сильную сторону подопечных Шевченко
Защитник сборной Швеции Людвиг Аугустинссон поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы против украинцев.
"У нас отличный коллектив, много вместе играли в молодежной сборной. Теперь нам придется противостоять сборной Украины.
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Тактического разбора соперника еще не было, но и без него мы знаем, что придется хорошо поработать в защите. У полузащитников соперника хорошие индивидуальные качества, они могут в одиночку решить эпизод и выполнить прицельную передачу, но мы не боимся верховой борьбы.
Когда мяч внизу, мы любим играть в быстрый и комбинационный футбол", – сказал Аугустинссон в комментарии "Футбол NEWS".
Напомним, уже во вторник, 29 июня, подопечные Шевченко в Глазго сойдутся со сборной Швеции в 1/8 финала чемпиона Европы. Начало матча в 22:00.
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