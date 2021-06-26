"У нас отличный коллектив, много вместе играли в молодежной сборной. Теперь нам придется противостоять сборной Украины.

"Шведов просто так не перебегаешь": Рыкун оценил шансы сборной Украины на выход в четвертьфинал Евро-2020

Тактического разбора соперника еще не было, но и без него мы знаем, что придется хорошо поработать в защите. У полузащитников соперника хорошие индивидуальные качества, они могут в одиночку решить эпизод и выполнить прицельную передачу, но мы не боимся верховой борьбы.

Когда мяч внизу, мы любим играть в быстрый и комбинационный футбол", – сказал Аугустинссон в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, уже во вторник, 29 июня, подопечные Шевченко в Глазго сойдутся со сборной Швеции в 1/8 финала чемпиона Европы. Начало матча в 22:00.

Україна в 1/8 Євро-2020 проти непереможних, але Шевченку максимально (не)пощастило – збірна отримала несподіваний козир