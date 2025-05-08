Как и год назад, в День матери футболисты Милана выйдут на поле в футболках с девичьими фамилиями своих матерей. Левый вингер "россонери" Рафа Леау сыграет в футболке с фамилией Консейсау – его мама в молодости носила одну фамилию с действующим наставником Милана Сержиу Консейсау.

Консейсау похвалил игроков Милана за камбэк против Дженоа – понадобилось 2 минуты, чтобы перевернуть игру

А вот мексиканский форвард Сантьяго Хименес сыграет под фамилией украинского происхождения Золотарчук. Оно происходит от его дедушки Хосе Золотарчука, который умер за несколько часов до дебюта Хименеса в Лиге чемпионов (в матче против Селтика).

В прошлом году Милан победил в День матери со счетом 5:1. Сейчас команда Консейсау занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А.

Матч Милан – Болонья состоится в пятницу, 9 мая.

Хименес с дедушкой Хосе Золотарчуком