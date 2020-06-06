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В матче против Динамо Александрия будет выглядеть убедительно, – Ковалец

09:26 18 Читати українською
В матче против Динамо Александрия будет выглядеть убедительно, – Ковалец
Кирилл Ковалец / соцсети

Полузащитник Александрии Кирилл Ковалец поделился мыслями относительно предстоящего матча 25-го тура УПЛ против Динамо.

 

"Мы очень хорошо выглядели в матчах против киевлян, но присутствовал фактор невезения. Уверен, что в матче против Динамо будем выглядеть убедительно. Перед этой встречей мы хорошо потренировались, думаю, заработали фарт.

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Я уверен в своей команде, и в каждом партнере, который будет со мной на футбольном поле. Мечтаем ли мы о месте в Лиге чемпионов? Конечно. Я думаю, каждый футболист мечтает об этом. Но не стоит много говорить, лучше выходить на футбольное поле и там все доказывать", – поделился Ковалец в эфире Залишайся з футболом.

Напомним, поединок Динамо – Александрия запланирован на 7 апреля, начало в 17:00.

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Динамо Киев - Александрия Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец Динамо Киев Динамо Киев Александрия Александрия
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