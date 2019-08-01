В матче Лиги Европы арбитру попали петардой в голову

В матче 2 квалификационного раунда Лиги Европы болельщики бросили петарду в голову арбитра матча.

На 120-й минуте поединка 2 квалификационного раунда Лиги Европы между Гонведом и Краевой произошел неприятный эпизод.

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Болельщики бросили петарду в голову арбитра встречи Арнольда Хантера, из-за чего матч был остановлен.

Врачи оказывали помощь судье в течение 25 минут, после чего на поле появился резервный арбитр. Румыны победили в серии пенальти и прошли дальше.