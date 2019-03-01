В матче Кубка Либертадорес арбитры использовали листы бумаги вместо табло – курьез дня

Курьезный эпизод произошел во время матча отбора на Кубок Либертадорес между бразильским Атлетико Минейро и уругвайским Дефенсор Спортингом.

В матче Кубка Либертадорес арбитры использовали листы бумаги вместо табло, чтобы проводить замены.

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Как сообщает MailSport, электронное табло для судей оказалось запертым в одном из офисов стадиона Индепенденсия, поэтому арбитрам пришлось использовать листы бумаги.

Поединок завершился со счетом 0:0. В групповой этап самого престижного клубного турнира Латинской Америки вышел Атлетико Минейро.

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