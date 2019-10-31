В матче Динамо U-19 система VAR впервые в Украине будет работать онлайн

Матч 11-го тура чемпионата U-19 между киевским Динамо и львовскими Карпатами станет историческим для украинского футбола.

В юношеском чемпионате Украины на матче между Динамо и Карпатами впервые будет работать система VAR в режиме онлайн, сообщает официальный сайт Динамо. Судейская бригада будет иметь связь со своими коллегами, которые в ключевых эпизодах смогут помогать в принятии правильных решений на поле.

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На такой важный исторический матч Комитет арбитров УАФ назначил мощную судейскую бригаду ФИФА в следующем составе:

– главный арбитр – Николай Балакин;

– ассистенты арбитра – Андрей Скрипка, Владимир Володин;

– четвертый арбитр – Евгений Арановский;

– наблюдатель арбитража – Виктор Швецов;

– арбитр VAR – Сергей Бойко;

– ассистент арбитра VAR – Семен Шлончак;

– наблюдатель арбитража VAR – Виктор Дердо.

К слову, матч чемпионата U-19 Динамо – Карпаты состоится в пятницу, 1 ноября, на загородной базе Динамо в Конча-Заспе, начало – в 13:00.

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