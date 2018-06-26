В матче чемпионата Полтавщины неизвестные стреляли из автомата

На выходных, 23-24 июня состоялись матчи девятого тура чемпионата Полтавской области по футболу среди любителей. В Савинцах матч могли и не доиграть – в перерыве поединка неизвестные стреляли из автоматического оружия.

"Тур футбольного чемпионата области был омрачен дикарским поведением горе-болельщиков в Савинцах. Арбитру поединка кременчужанину Виктору Чернышеву даже пришлось приостановить начало второго тайма из-за стрельбы, возникшей в перерыве игры.

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Как сообщили нам болельщики, что присутствовали на игре, во время перерыва неизвестные из числа зрителей стреляли из автомата Калашникова. На этот раз, к счастью, никого не убили и не покалечили.

Стоит подождать выводов полиции, которая оказалась бессильной против кучки хулиганов, и выводов руководства обновленной федерации футбола по матчу в Савинцах", – сообщает poltava365.