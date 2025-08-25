Рабьо и Джонатан Роу были выставлены на трансфер после драки в раздевалке команды на фоне поражения от Ренна (0:1) в первом туре Лиги 1. Впоследствии Роу перешел в Болонью за 19,5 млн евро.

Экс-тренер Шахтера выгнал чемпиона Европы после драки сезона – трансфер на 20 миллионов оформили молниеносно

Главный тренер Марселя Роберто Де Дзерби заявил, что готов уладить конфликт с Рабьо: "Есть шанс, что все вернется на круги своя. Адриен – хороший человек, те, кто говорят об экономической составляющей, врут, я готов на все, чтобы решить проблему".

Согласно TF1, руководство Марселя не ожидало, что Де Дзерби изменит позицию по отстранению Рабйо от команды. Кроме того, футболисты французского клуба выступают за возвращение полузащитника, поскольку Адриен сохраняет авторитет в команде.

Ранее спортивный директор клуба Мехди Бенатия также заявил, что ему будет сложно найти замену такому игроку, как Рабьо.

Де Дзерби устроил голевое шоу с дублем Обамеянга, Лион разгромил команду вингера Динамо, Ницца победила