"В Манчестер Сити мало кто смотрит футбол": Зинченко шокировал болельщиков откровенным признанием

Защитник английского Манчестер Сити Александр Зинченко рассказал о передозировке футболом.

"У нас в команде мало кто смотрит футбол. Кайл Уокер говорит, что за всю жизнь посмотрел лишь несколько финалов Лиги чемпионов.

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На самом деле я могу его понять, потому что футбола очень много. Когда сезон продолжается – едешь на базу в 8:00. А приезжаешь домой выжатый, как лимон. А после этого еще футбол смотреть? Ну куда?" – сказал Зинченко в эфире YouTube-канала "Миля".

Напомним, Александр присоединился к Манчестер Сити в июле 2016 года. После годичной аренды в ПСВ сумел отвоевать место в основном составе команды и завоевал с "горожанами" два чемпионства подряд, Кубок и Суперкубок Англии, а также трижды победил в Кубке футбольной лиги.

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