Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг определился с футболистами, с которыми не хочет продолжать работать.

Наставник "красных дьяволов" мечтает выиграть АПЛ. В текущем году Манчестер Юнайтед далек от этой цели. Эрик Тен Хаг планирует летом провести революцию в составе команды и сбросить балласт. Как сообщает Marca со ссылкой на Daily Mail, тренер желает избавиться сразу от 13 игроков.

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Игроки, на которых не рассчитывает Тен Хаг:

– Антони Эланга : шведский форвард считался талантом, но со временем утратил свою важность в команде. Существует возможность полного трансфера или аренды.

– Эрик Байли: защитник находится в аренде в Марселе, который не собирается продлевать с ним контракт.

– Алекс Теллес: текущий сезон проводит за испанскую Севилью.

– Харри Магуайр: несмотря на то, что в сборной Англии защитник сохранил свою позицию, в Манчестере Юнайтед он потерял свое место в стартовом составе.

– Арон Ван-Биссака: Тен Хег нацелен на нового защитника, чтобы усилить конкуренцию. Хотя в последнее время у Арона было игровое время, тренер не видит его в своей команде.

– Донни ван де Беек: с тех пор, как он пришел из Аякса, полузащитник не смог продемонстрировать высокий уровень. Действующее соглашение его рассчитано до 2025 года, но, вероятно, он покинет команду раньше.

– Брэндон Уильямс: левый защитник имел несколько минут на поле за Манчестер Юнайтед.

– Антоний Марсьяль: француз не оправдал ожиданий. В этом сезоне он сыграл в 10 матчах и забил всего пять голов.

– Факундо Пеллистри: Считается, что уругваец продлит контракт, но его отдадут в аренду.

– Амад Диалло: он получил несколько минут, но Тен Хаг уверен, что полузащитнику не хватает опыта, чтобы играть за первую команду.

– Виктор Линделёф: не попадает в основной состав.

– Фил Джонс: его контракт истекает 30 июня и он не входит в планы Манчестер Юнайтед.

– Скотт Мактоминай: несмотря на то, что в 2023 году стабильно выходит на поле, полузащитник не входит в планы Тен Хага.

Напомним, что Манчестер Юнайтед после 30 туров АПЛ занимает четвертое место, имея в своем активе 56 баллов, как и их соперник Ньюкасл. От второго места "красные дьяволы" отстают на 11 очков.

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