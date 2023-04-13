В Манчестер Юнайтед назревают кардинальные перемены – Тен Хаг составил "черный список" из 13 игроков
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг определился с футболистами, с которыми не хочет продолжать работать.
Наставник "красных дьяволов" мечтает выиграть АПЛ. В текущем году Манчестер Юнайтед далек от этой цели. Эрик Тен Хаг планирует летом провести революцию в составе команды и сбросить балласт. Как сообщает Marca со ссылкой на Daily Mail, тренер желает избавиться сразу от 13 игроков.
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Игроки, на которых не рассчитывает Тен Хаг:
– Антони Эланга : шведский форвард считался талантом, но со временем утратил свою важность в команде. Существует возможность полного трансфера или аренды.
– Эрик Байли: защитник находится в аренде в Марселе, который не собирается продлевать с ним контракт.
– Алекс Теллес: текущий сезон проводит за испанскую Севилью.
– Харри Магуайр: несмотря на то, что в сборной Англии защитник сохранил свою позицию, в Манчестере Юнайтед он потерял свое место в стартовом составе.
– Арон Ван-Биссака: Тен Хег нацелен на нового защитника, чтобы усилить конкуренцию. Хотя в последнее время у Арона было игровое время, тренер не видит его в своей команде.
– Донни ван де Беек: с тех пор, как он пришел из Аякса, полузащитник не смог продемонстрировать высокий уровень. Действующее соглашение его рассчитано до 2025 года, но, вероятно, он покинет команду раньше.
– Брэндон Уильямс: левый защитник имел несколько минут на поле за Манчестер Юнайтед.
– Антоний Марсьяль: француз не оправдал ожиданий. В этом сезоне он сыграл в 10 матчах и забил всего пять голов.
– Факундо Пеллистри: Считается, что уругваец продлит контракт, но его отдадут в аренду.
– Амад Диалло: он получил несколько минут, но Тен Хаг уверен, что полузащитнику не хватает опыта, чтобы играть за первую команду.
– Виктор Линделёф: не попадает в основной состав.
– Фил Джонс: его контракт истекает 30 июня и он не входит в планы Манчестер Юнайтед.
– Скотт Мактоминай: несмотря на то, что в 2023 году стабильно выходит на поле, полузащитник не входит в планы Тен Хага.
Напомним, что Манчестер Юнайтед после 30 туров АПЛ занимает четвертое место, имея в своем активе 56 баллов, как и их соперник Ньюкасл. От второго места "красные дьяволы" отстают на 11 очков.
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