"В Манчестер Юнайтед я постоянно был козлом отпущения", – Лукаку пожаловался на бывший клуб

Новичок Интера Лукаку рассказал, что его не устраивало в Манчестер Юнайтед.

"Им приходилось искать виновных. Я не считаю, что был единственным, кто играл плохо. Многие футболисты играли плохо, но нужно было найти виновного.

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Я думаю, что у команды есть большой потенциал, чтобы достигать серьезных результатов. В команде много талантов. Но дело не только в перспективе, нужно создать команду. Многие думают, что я не могу быть частью этой команды. Вот почему я пошел своим путем, так будет лучше для всех.

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Манчестер Юнайтед может найти кого-то, кто действительно им подойдет, удовлетворит их запросы, а я могу делать свое дело в другом месте. Но им нужен козел отпущения. Это либо Погба, или я, или Алексис Санчес. Нас троих все время выставляли виновными", – цитирует Лукаку Mirror.