"В Локомотиве за полтора года умерли два молодых игрока", – Селюк уничтожил руководство российского клуба

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк резко прокомментировал смерть 22-летнего игрока московского клуба Иннокентия Самохвалова.

"Куда мы катимся?! Дожили, что в одном из топ-клубов России за полтора года умерло два молодых футболиста. То, что произошло с 22-летним Самохваловым, это просто ужас. А тем более с учетом того, что полтора года назад в локомотиве умер 18-летний футболист Ломакин.

Алиев рассказал об огромном штрафе в России, из-за которого покинул Локомотив

Сегодня я узнал, что футболисты скидываются, кто сколько может, на карточку жены Самохвалова. Узнав об этом, я был в шоке. Такой клуб, как Локомотив, просто обязан как минимум купить квартиру его жене с ребенком или родителям, а также выделить финансы на жизнь.

Если посмотреть с точки зрения закона, то это уголовное дело. И врач, и генеральный директор клуба, по большому счету, могут сесть в тюрьму или как минимум должны быть уволены без права впоследствии работать на таких должностях. Тем более, что все знали о его состоянии. Как футболист может быть допущен к тренировочному процессу, если у него проблемы с сердцем ?! Талалаев сказал, что в Локомотивии все уже давно знали о проблемах с сердцем у этого футболиста. Считаю, что РФС должен внести в регламент серьезные санкции против клубов за подобные случаи.

Когда полтора года назад умер Ломакин, это прошло новостями в СМИ, но по итогам я так и не увидел, чтобы из-за этого кто-то был наказан или отстранен от должности. Жизнь человека – это не шутки! Не кажется ли вам, что две смерти в одном клубе за полтора года – 18-летнего и 22-летнего игроков – это слишком много?

Отписки Локомотива, что клуб окажет помощь семье футболиста, выглядят странно с учетом того, что на деле деньги перечисляют сами игроки. Локомотив обязан обеспечить семью, потерявшую кормильца. Хотя, безусловно, никакие деньги не помогут вернуть Иннокентия. Но он, насколько я знаю, порой даже тренировался с первой командой", – написал Селюк в Twitter.

По версии клуба, Самохвалов умер во время утренней пробежки из-за сердечно-сосудистой недостаточности.

В России умер 22-летний футболист при странных обстоятельствах – видео в день смерти тронуло чемпиона Европы и украинца