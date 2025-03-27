– Как с владельцем у тебя идет коммуникация? Какие у вас договоренности? Какие перед тобой цели стоят? Как оценивают твою работу?

– Первое и главное – деньги. Я разработал план, с которым мы будем двигаться в следующие пять сезонов. То есть, какие есть вливания от владельца, сколько мы зарабатываем, какие наши слабые места, что нам надо улучшить для того, чтобы вливания владельца постепенно становились меньше, заработок – большим, и где-то мы потенциально стремились достичь нуля. Это ключевая задача. То есть я занимаюсь тем, чтобы клуб все-таки вышел на самоокупаемость.

"Я вижу себя на такой должности": именитый украинский тренер признался, готов ли заменить Реброва

Продажа футболистов – это вообще сейчас особая тема, потому что это единственный возможный крупный источник дохода сейчас у любого украинского клуба, кроме еврокубкового. Это только продажа футболистов. Поэтому, когда я пришел в клуб и мы разработали нашу трансферную стратегию, как мы будем действовать, мы предложили президенту план, как это должно работать, как это имеет шанс, единственный шанс сейчас работать в таких условиях.

То есть футболисты не дороже, чем 400-500 тысяч евро – это потолок. Почему это потолок? Потому что мы не еврокубковая команда, а значит, наш футболист, который "выстрелит" в нашей команде, скорее всего, в среднем может быть продан за 1,5-2 миллиона. Все. Даже если он забьет здесь 15 голов за сезон, там 17, 20. Если 20, то возможно, уже немножко больше.

Почему так? Потому что уровень украинского чемпионата в Европе, ну, не очень высоко котируется. То есть футболист, который здесь себя проявил, абсолютно не означает, что другие клубы сразу возьмут его за большие деньги, потому что надо его проверить на другом уровне сопротивления.

Поэтому если мы купим футболиста за 2-3 миллиона, можно будет закрывать клуб. Потому что он не будет продан из Украины, если мы не будем еврокубковой командой, дороже. Экономия должна увеличиваться.

На чем экономия? В сезоне 2028/29 в первую команду должны зайти воспитанники академии, на которых делается большая ставка, для которых президент сделал абсолютно все, чтобы они сейчас, когда им 15 лет, имели минимум четыре года идеального тренировочного процесса для того, чтобы они в 19 лет заходили в первую команду.

Что такое 19-летний футболист по заработной плате и что такое украинец, которому сейчас 26–27, которого мы берем. Это совершенно разные величины. И экономия идет на том, что будет смена украинских игроков на юных наших. И параллельно с этим идет заработок от легионеров.

Почему именно такая модель? Почему мы не можем покупать легионеров дороже? Не по причине того, что президент не может заплатить, а по причине того, что обязательно надо его продать в среднем за миллион.

– То есть ваша стратегия где-то до 2030-го года расписана?

– Она сейчас готова, да.

– То есть финальная точка этой стратегии – это когда свои воспитанники из академии будут играть в первой команде.

– Конечно, как минимум они должны закрыть украинские квоты, – сказал Колесник в эфире YouTube-канала "Трендец".

Рух обыграл представителя Первой лиги, ЛНЗ победил Левый Берег: спарринги клубов УПЛ